Borsellino: Videomapping a Caltanissetta

Un videomapping sulla facciata del Tribunale di Caltanissetta per commemorare il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti di scorta, uccisi nella strage di via D'Amelio il 19 luglio 1992. E' l'iniziativa organizzata dall'Anm distrettuale di Caltanissetta per il prossimo 18 luglio alle ore 20.30 e si inserisce nell'ambito delle iniziative commemorative del trentatreesimo anniversario delle stragi del 1992.

"Trasformeremo la facciata laterale del Tribunale di Caltanisetta in un display dinamico nel quale proietteremo, a ciclo continuo e per tutta la serata, immagini e video commemorativi di Paolo Borsellino, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina", spiega l'Anm. Il programma prevede i saluti istituzionali della Presidente della Corte d'Appello di Caltanissetta Domenica Motta, del Procuratore generale Fabio D'Anna, del Procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca, del Prefetto Chiara Armenio, del Questore Pinuccia Albertina Agnello e di Luigi Lo Valvo, della Giunta Anm di Caltanissetta. Modera la giornalista Ivana Baiunco.