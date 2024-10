Brand Journalism Festival: Donato (Fortune) “uno spazio di discussione indipendente, autorevole”

“Fortune ha deciso di partecipare alla prima edizione del festival perché immagina di trovare uno spazio di discussione indipendente, autorevole, in cui giustamente sono coinvolti tutti gli attori del sistema informazione in Italia, editori, giornalisti, aziende, per discutere senza ipocrisia dello stato di fatto dell'informazione e del sistema di finanziamento dell'informazione nel nostro paese.” Così Leonardo Donato, editore Fortune Italia, spiega perché Fortune ha scelto di supportare la prima edizione del Brand Journalism Festival che il 12 novembre riunisce editori, aziende, giornalisti, decision maker, esperti e appassionati della comunicazione in un confronto sull'evoluzione del mondo dell'editoria, del giornalismo e della corporate communication.