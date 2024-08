Brand Journalism Festival, Mazzei (Iulm): "Importanti obiettivi chiari e ruoli distinti"

"Per rendere la relazione tra brand e journalism più etica e trasparente è importante la chiarezza degli obiettivi e la distinzione dei ruoli: il giornalismo inteso nel senso puro della parola ha infatti una vocazione all’indipendenza che invece chi fa comunicazione di brand non può e non deve avere, perché gli obiettivi strategici vengono dati da un’azienda. Chi fa quindi brand jouranlis, secondo la mia visione, applica le tecniche del giornalismo agli obiettivi del brand”. Così Alessandra Mazzei, docente Università Iulm, Milano, all’Adnkronos interviene sulla necessità della prima edizione del Brand Journalism Festival che riunisce 12 novembre editori, aziende, giornalisti, decision maker, esperti della comunicazione di marca, appassionati del mondo dell'informazione e professionisti della comunicazione in un confronto sull'evoluzione del mondo dell'editoria, del giornalismo e della corporate communication.