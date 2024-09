Brand Journalism Festival, Vacarini (Unipol): "Sempre creduto in questa comunicazione"

“Abbiamo sempre creduto nel brand journalism, tanto da dar vita, nel 2016 a ‘Changes’, un blog che è diventato anche un'edizione cartacea nel 2018”. Così Fernando Vacarini, responsabile Media Relations corporate reputation and digital pr Gruppo Unipol, spiega perchè è “sembrata naturale” la scelta di “sostenere” la prima edizione del Brand Journalism Festival che il 12 novembre riunisce editori, aziende, giornalisti, decision maker, esperti e appassionati della comunicazione in un confronto sull'evoluzione del mondo dell'editoria, del giornalismo e della corporate communication. “Fare brand journalism - aggiunge - significa adottare le stesse tecniche di comunicazione di un giornalismo tradizionale perché, solo in questo caso, il giornalismo d'impresa può essere autorevole”.