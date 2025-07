Un automobilista di 63 anni è morto a seguito di uno scontro frontale con una bisarca a Cividate Camuno (Bs). L'incidente si è verificato attorno alle 15 sulla strada statale 42.

Per il 63enne non c'è stato nulla da fare ed è stato constatato il decesso sul posto. Il conducente della bisarca, un uomo di 45 anni, non è stato trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti un'automedica, un'ambulanza, i vigili del fuoco e la polizia stradale.