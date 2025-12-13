circle x black
Firenze, trovato cadavere in un baule in casa

L'uomo, morto da diverso tempo, viveva con la madre, trovata denutrita, e con i fratelli

Polizia municipale di Firenze, repertorio (Fotogramma)
13 dicembre 2025 | 18.11
Redazione Adnkronos
Raccapricciante scoperta della polizia municipale di Campi Bisenzio oggi, sabato 13 dicembre, nel fiorentino. Gli agenti hanno trovato il corpo senza vita di un uomo in un baule in una casa di via Ippolito Nievo nella frazione di Sant'Angelo a Lecore, dove viveva insieme all'anziana madre e ai fratelli. Il controllo nell’appartamento è scattato a seguito di una segnalazione.

Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe morto da diverso tempo. Sul posto è intervenuto il pubblico ministero di turno della Procura di Firenze, che ascolterà i familiari: la madre, trovata in stato di denutrizione, e i due fratelli, entrambi di età compresa tra i 30 e i 40 anni. Dai primi accertamenti sul cadavere non sarebbero emersi elementi riconducibili a una morte violenta.

Chi era l'uomo deceduto, cosa sappiamo

L'uomo, ritrovato senza vita all'interno di un baule, aveva 32 anni ed era, secondo le prime informazioni, il più giovane dei tre fratelli, tutti residenti con la madre nella stessa casa. L'anziana donna, in condizioni di salute fragili, è stata trasferita all'ospedale Careggi di Firenze. Restano ancora da chiarire sia la causa sia la data del decesso, oltre alle circostanze che hanno portato all'occultamento del corpo e alle motivazioni dietro questo gesto.

