E' morta oggi Beatrice Loi, studentessa 17enne investita ieri mattina a Cagliari mentre andava a scuola. Una Panda guidata da un 82enne l'ha travolta mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Le condizioni della ragazza erano da subito sembrate disperate, aveva perso conoscenza subito dopo l'urto. In Rianimazione i medici hanno fatto il possibile per salvarla, ma ogni tentativo si è rivelato vano. La morte della 17enne di Cagliari arriva a poche ore di distanza da quella di una coppia di suoi coetanei travolta in scooter all'ingresso di Iglesias.