Calcio: Viminale, stop trasferte per tifosi Roma e Fiorentina fino a fine stagione (3)

L'adozione dei provvedimenti sulle trasferte, dopo ''i disordini posti in essere in autostrada da gruppi organizzati delle tifoserie della Roma e della Fiorentina lo scorso 18 gennaio durante la movimentazione per raggiungere le sedi delle rispettive trasferte'', era stata rinviata dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, che si è riunito questa mattina, alle ''valutazioni Autorità nazionale di pubblica sicurezza''. Il ministro dell'Interno, infatti, può adottare, con un proprio decreto, misure specifiche in caso di gravi episodi di violenza.