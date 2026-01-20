circle x black
Cerca nel sito
 

Calcio: Viminale, stop trasferte per tifosi Roma e Fiorentina fino a fine stagione (3)

20 gennaio 2026 | 19.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

L'adozione dei provvedimenti sulle trasferte, dopo ''i disordini posti in essere in autostrada da gruppi organizzati delle tifoserie della Roma e della Fiorentina lo scorso 18 gennaio durante la movimentazione per raggiungere le sedi delle rispettive trasferte'', era stata rinviata dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, che si è riunito questa mattina, alle ''valutazioni Autorità nazionale di pubblica sicurezza''. Il ministro dell'Interno, infatti, può adottare, con un proprio decreto, misure specifiche in caso di gravi episodi di violenza.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Calcio Roma Fiorentina Trasferte Disordini
Vedi anche
News to go
Tempesta solare colpisce la Terra, cosa sta succedendo
Meloni chiude la missione asiatica, le videonews dal nostro inviato
News to go
Maltempo, allerta rossa in Sardegna e Sicilia per nubifragi
News to go
Cina 2025, surplus commerciale record di quasi 2 miliardi di dollari
Anguillara, carabinieri sul luogo del ritrovamento del cadavere - Video
Renzi: "State sottovalutando Vannacci" - Video
Piantedosi: "Pacchetto sicurezza in Cdm entro gennaio, poi in Parlamento" - Video
News to go
Truffe su WhatsApp, come difendersi
News to go
Putin: "Relazioni Italia-Russia lasciano molto a desiderare"
HBO Max Italia, grande evento a Roma per celebrare nuova piattaforma streaming - Video
Arezzo, esplosione e crollo di una palazzina: le immagini dei soccorsi
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza