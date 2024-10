Calderon: ''Io innocente, dolore per morte Diabolik''. E la madre di Piscitelli ironizza: ''Colpiti''

''Siamo colpiti dall'animo gentile e addolorato di Gustavo Aleandro Musumeci o Calderon, come preferisce essere chiamato. Comprendiamo il senso di questa dichiarazione che arriva in prossimità della sentenza a Frosinone per l'omicidio di Shelaj Selavdi, che lo vede coinvolto, e per quella che riguarda mio figlio. Per noi familiari però non vi sono dubbi dopo tutti gli elementi emersi e dopo la visione del video che immortala l'assassino e la sua dimestichezza nell'azione omicidiaria''. Così all'Adnkronos la madre di Fabrizio Piscitelli, conosciuto come Diabolik, commenta le parole scritte dall'imputato per omicidio nel processo in un memoriale consegnato oggi durante l'udienza ai giudici della Terza Corte d’Assise di Roma.

In sette pagine manoscritte dal carcere Calderon sostiene di essere innocente. “Sono addolorato per la morte del signor Piscitelli pensando anche al dolore che prova la sua famiglia - scrive l'imputato - Spero che verrà fuori chi ha commesso questo bruttissimo delitto e paghi con la giustizia e verso la famiglia di Piscitelli, liberandomi di questa accusa che pesa su di me come un macigno anche per la mia famiglia che sta vivendo una bruttissima esperienza”.

''Certamente solo gli esiti di un lavoro capillare ed incessante svolto dagli inquirenti e la pronuncia della Corte d'Assise potranno dare le risposte giuste in cui confidiamo da oltre 5 anni - sottolinea la madre di Diabolik - Nell'attesa, auguriamo al presunto killer in questione di saper gestire il peso del suo dolore soprattutto qualora venisse condannato agli ergastoli''.