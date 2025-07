Tregia finita, sull'Italia torna il caldo africano con temperature sino a 37 gradi da Nord a Sud. Ma attenzione ai temporali e al fronte svedese. In altre parole, vivremo una settimana estiva quasi normale fino a venerdì con sole e caldo alternato a qualche rovescio al Centro-Nord.

Previsioni meteo oggi e domani

Nonostante la settimana estiva ‘quasi normale’, le temperature massime saranno immediatamente africane su buona parte del Paese, con un martedì 15 luglio a 38°C in Sardegna e Sicilia ma anche con 36-37°C a Firenze e Terni, 35-36°C a Bologna, Cremona, Ferrara, Frosinone, Mantova, Modena, Parma, Pistoia, Prato e Reggio Emilia sottolinea iLMeteo.it. Come dire, anche senza un robusto anticiclone africano, il termometro salirà oltre i 36°C a causa del riscaldamento globale.

In sintesi, ci aspettano 48 ore di gran caldo sullo Stivale (meno al Nord-ovest) poi un fronte instabile, in discesa dalla Svezia, causerà dei temporali tra mercoledì pomeriggio e giovedì sul Nord-est e al Centro (specie fascia adriatica e Lazio), prima di una probabile fase africana dal weekend in poi.

Nel dettaglio

Oggi, martedì 15 luglio - Al Nord: sole e più caldo. Al Centro: sole e caldo. Al Sud: sole e caldo.

Domani, mercoledì 16 luglio - Al Nord: temporali sul Triveneto, calo termico. Al Centro: sole e caldo. Al Sud: sole e caldo

Giovedì 17 luglio - Al Nord: ultimi rovesci in Romagna poi sole, meno caldo. Al Centro: rovesci specie tra adriatiche e Lazio. Al Sud: soleggiato, nubi in aumento sul settore peninsulare.

TENDENZA: probabile espansione verso l’Italia dell’anticiclone africano, specie dal weekend.