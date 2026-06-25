circle x black
Cerca nel sito
 

Caldo e rischio incendi, cosa fare e non fare se ci si trova tra le fiamme: il vademecum ﻿

Regole e consigli dei Vigili del fuoco

Incendio - Fermo immagine
Incendio - Fermo immagine
25 giugno 2026 | 19.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Il caldo favorisce lo sviluppo di incendi anche se per adesso siamo fortunati perché non c'è molto vento. E' infatti l'unione tra caldo, disidratazione delle piante e vento ad alzare notevolmente il rischio". Ad affermarlo all'Adnkronos è Adriano Alfonso Scica, dirigente del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco del servizio antincendio boschivo.

"Questo è oltrettutto il periodo in cui è in corso la raccolta delle colture di grano, orzo e avena quindi - sottolinea Scica - c'è sicuramente una maggiore attenzione da parte degli agricoltori perché i campi non vadano a fuoco. Tuttavia - avverte - bisogna prestare sempre la massima attenzione. Soprattutto chi lavora nei cantieri con molette che provocano scintille - sottolinea - deve controllare di lavorare in spazi liberi dove non ci siano vicino sterpaglie che possano fungere da innesco. La raccomandazione vale anche per chi decide di fare la brace nelle aree consentite".

Le regole auree

Ma se l'incendio dovesse scoppiare come bisogna comportarsi? "Innanzi tutto - afferma Scica - bisogna immediatamente chiamare i numeri di emergenza 112 o 115 e, possibilmente, descrivere già al telefono il tipo di incendio per dare modo alle squadre di soccorso di prepararsi al meglio per l'intervento. Mentre si dà l'allarme - prosegue l'esperto - bisogna sempre allontanarsi dall'area e posizionarsi in una zona sicura. Sembra che l'incendio ci metta tanto tempo ad avanzare ma in realtà - avverte - non è così. Bisogna segnalare e allontanarsi", ribadisce chiarendo che "una zona sicura è una zona aperta, senza vegetazione o con vegetazione rada con cespugli bassi e mai a favore del vento".

"Se ci si trova sulla spiaggia e le fiamme sulla costa ci impediscono di allontanarci - aggiunge Scica - la via di fuga resta l'acqua che in questi casi non è mai un luogo pericoloso: si va in mare e, come successe a Peschici nel 2007 - ricorda il dirigente - si attende che arrivino i soccorsi via mare a recuperare le persone".

Mai intervenire in prima persona davanti a un rogo? "Se le fiamme sono all'inizio e si ha a disposizione dell'acqua ovviamente è bene intervenire tentando di soffocare o circoscrivere il rogo sul nascere in attesa dei soccorsi", conclude Scica.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
incendi caldo vento Vigili del Fuoco
Vedi anche
News to go
In Italia oltre 360mila persone con sordocecità e pluridisabilità psicosensoriale
Furbetti del cartellino a Como, Gdf denuncia due dipendenti comunali - Video
Milano, scaraventano disabile per terra e rapinano lui e la moglie - Video
Terremoto in Venezuela, la testimonianza: "Mia sorella ferita mentre scappava, non ci sono ambulanze né medicine" - Video
News to go
Voli low cost, tra bagagli e posto ecco come il prezzo del biglietto aumenta del 200%
News to go
Europa nella morsa del caldo, Oms lancia allarme: "E' emergenza sanitaria"
Terremoto in Venezuela, la scossa dal mare: il video dei pescatori
Terremoto in Venezuela, Caracas devastata dalle scosse: crolli e macerie - Video
Terremoto in Venezuela, panico allo stadio: giocatori in fuga - Video
Terremoto in Venezuela, paura in aeroporto: la scossa e la fuga - Video
Terremoto in Venezuela, La Guaira devastata: il viaggio da incubo - Video
Terremoto in Venezuela, il primo bilancio del presidente Rodriguez: "32 morti, una tragedia"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza