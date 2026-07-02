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Caldo, l'Italia torna a respirare: oggi e domani solo bollini verdi e gialli

Dopo giorni con temperature da record, la penisola entra nel weekend senza più allerte per le ondate di calore

Caldo in Italia - IPA
Caldo in Italia - IPA
03 luglio 2026 | 00.18
Redazione Adnkronos
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Dopo lunghi giorni di caldo record, l'Italia torna a respirare ed entra nel weekend senza più allerte per le ondate di calore. L'ultimo aggiornamento del bollettino del ministero della Salute mostra per la giornata di oggi, venerdì 3 luglio, 16 bollini verdi sulla penisola (Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Milano, Rieti, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo) e 11 gialli (Ancona, Catania, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria e Roma).

Il meteo in Italia

Discorso simile per domani, sabato 4 luglio. In Italia ci sono solo bollini verdi (rischio 0) o gialli (livello 1, di pre-allerta): delle 27 città monitorate, 18 sono in verde (Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Milano, Napoli, Pescara, Rieti, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo) e le 9 restanti in giallo (Cagliari, Catania, Genova, Latina, Messina, Palermo, Perugia, Reggio Calabria e Roma).

In Italia ci saranno dunque temperature già più sopportabili rispetto ai giorni scorsi. Per esempio ieri, giovedì 2 luglio, c'erano 2 capoluoghi bollino rosso (Catania e Reggio Calabria, con livello di allerta 3 segno di possibili rischi per la salute della popolazione generale) e una città, Messina, in arancione (allerta 2, con rischi per la salute delle categorie fragili). In giallo invece 18 città (Ancona, Bari, Bolgona, Brescia, Cagliari, Genova, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Verona), già verdi le 6 rimanenti (Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone e Viterbo).

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