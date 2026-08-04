Niente tregua, il caldo estremo a Roma dominerà fino a Ferragosto. Come minimo. "Stiamo vivendo un’impietosa estate iniziata già con la fastidiosa eredità della prima ondata di caldo di fine maggio. L’inizio dell’estate astronomica ha visto Roma immergersi nel caldo africano della seconda fase rovente, poi la terza canicola di luglio seguita da questo momento di pura follia climatica", il quadro delineato da Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de 'iLMeteo.it'., all'Adnkronos. "Purtroppo è così, si può parlare di follia se confrontiamo i dati con quello che accadeva nella Capitale non più di 30 anni fa: in estate era normale registrare massime di 32-33°C, adesso Roma staziona saldamente intorno ai 36-37°C", aggiunge.

La capitale, come gran parte d'Italia, è alle prese con la quarta ondata di calore in un'estate di fuoco. "Con questa quarta ondata avremo massime di 36-37°C fino a venerdì 14 agosto senza interruzioni, - continua Tedici - per Ferragosto probabilmente perderemo 1 grado (si continuerà a boccheggiare con 35°C) e solo dopo metà mese si nota un probabile cambiamento". Per altri 10 giorni, quindi, nessuna variazione sostanziale. E non è detto che la tendenza, dopo il giro di boa a metà mese, si inverta effettivamente: "Dobbiamo usare il termine 'probabile' in quanto ogni volta che viene prevista la fine del caldo, l’anticiclone africano allunga la sua cupola sull’Italia e mantiene la canicola: al momento sembra che la quarta ondata di caldo non se ne andrà dalla Città Eterna prima di Ferragosto".