Camera Commercio Sud Est Sicilia aderisce a Promos Italia

Grazie all’ingresso della Camera di commercio del Sud Est Sicilia in Promos Italia-l’Agenzia Nazionale del Sistema Camerale per l’Internazionalizzazione - le aziende delle province di Catania, Ragusa e Siracusa potranno beneficiare di nuovi servizi per sviluppare o rafforzare il loro export. "La mission di Promos Italia, nata nel 2019, è preparare all’export nuove potenziali imprese esportatrici e ampliare il business internazionale di quelle già attive nei mercati esteri. Queste finalità vengono perseguite mettendo a disposizione delle PMI italiane un’ampia gamma di servizi a supporto dell’internazionalizzazione, oltre a un bacino di 750 buyer di tutto il mondo- si legge in una nota - Nel corso del 2024, Promos Italia ha erogato oltre 4500 servizi a più di 2600 imprese di tutta Italia, attività che hanno coinvolto 69 mercati esteri. In particolare, servizi di informazione specialistica; formazione sull’export; assistenza personalizzata su finanziamenti, bandi e gare d’appalto; incontri b2b in Italia e all’estero con operatori selezionati e soluzioni per lo sviluppo digitale nei mercati internazionali".

Inoltre, Promos Italia "garantisce un’attività di supporto agli operatori esteri interessati a investire sul territorio nazionale in sinergia con ICE, Sace-Simest, Invitalia e con le Regioni". "Si perfeziona oggi un processo di implementazione del ruolo della Camera di Commercio in direzione dello sviluppo delle imprese del territorio - dichiara Antonio Belcuore, Commissario Straordinario della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia - Il livello di maturità raggiunto dalle imprese del nostro territorio va infatti supportato con iniziative e strumenti concreti a favore dell’internazionalizzazione e del potenziamento della presenza nei mercati esteri. Il segretario generale Rosario Condorelli, che ha seguito personalmente le fasi procedurali e gli aspetti progettuali e organizzativi, conferma l'importanza strategica della scelta che servirà a rafforzare l'export dell'intera area”.

"La Sicilia, con oltre 294.000 imprese attive, di cui circa 11.000 piccole e medie imprese, è la seconda regione del Mezzogiorno e la decima a livello nazionale per volume di esportazioni, rappresentando il 2,2% del totale delle vendite italiane all'estero – afferma Giovanni Da Pozzo, Presidente di Promos Italia – Nel 2023, l'export siciliano di beni ha superato i 14 miliardi di euro, un dato che evidenzia il grande potenziale della regione in termini di internazionalizzazione. A partire da oggi, grazie ai servizi offerti da Promos Italia, le imprese delle province di Catania, Ragusa e Siracusa avranno la possibilità di intraprendere con maggiore consapevolezza percorsi di internazionalizzazione, oltre a sviluppare processi di digitalizzazione, un elemento ormai imprescindibile per il successo di ogni attività imprenditoriale".

L’Agenzia Nazionale del Sistema Camerale per l’Internazionalizzazione, fortemente voluta da Unioncamere, beneficia della competenza e dell’esperienza del personale delle camere di commercio che da anni supporta in tutta Italia i processi di internazionalizzazione delle imprese e pianifica le attività sulla base delle peculiarità territoriali, focalizzandosi sui settori prioritari di ciascun territorio e sui mercati internazionali che offrono opportunità di business per quei comparti.

Promos Italia ha sede operativa a Milano, uffici a Cosenza, Genova, Modena, Ravenna e Udine, desk a Bergamo, Caserta, Catanzaro, Crotone, Ferrara, Pisa, Perugia, Terni, Salerno, Sondrio, Vibo Valentia, e ora è presente con un desk anche a Catania, Ragusa e Siracusa.

È partecipata anche da Unioncamere, Unioncamere Emilia-Romagna e Unioncamere Lombardia.