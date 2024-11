Capodanno 2025, 'Amore Festival' e '06' per una serata da record a Cinecittà World con 60 artisti internazionali

Roma a Capodanno sono un binomio e uno scenario unico e magico per l'ultima notte dell'anno. La città Eterna ha molto da offrire per chi la notte del 31 dicembre 2024 vuole divertirsi. Per le feste di Capodanno 2025 a Roma ce ne sarà per tutti i gusti. Una location diversa sarà quella di un parco a tema. Dopo il trionfale sold-out della 'One Night 06 Reunion', infatti, è arrivato il momento di un secondo imperdibile evento dell’anno. Il 31 dicembre 2024, 'Amore Festival' e 06 si uniscono per dare vita ad un Capodanno che entrerà nella storia, con un mix straordinario di musica, spettacolo e magia in una location mozzafiato: Cinecittà World. Il celebre parco a tema, icona del cinema italiano, sarà la cornice di un evento leggendario, che avrà inizio alle ore 18:00 e durerà fino alle 8:00 del mattino. Un’intera notte di pura musica e arte, arricchita dalla partecipazione di 60 artisti internazionali e ben 12 stage musicali, che offriranno una varietà di generi e atmosfere.

Il programma sarà impreziosito dalla presenza di alcuni dei più importanti nomi della scena techno internazionale: da Ben Sims, uno dei maestri della techno mondiale, con la sua inconfondibile energia, a Bismark, premiato come miglior dj/producer italiano techno ai Dance Music Awards. Da De Niro e Adriana Lopez, due icone del movimento techno internazionale che, con i loro dj set, sono protagonisti nei migliori club e festival globali. Non mancheranno, poi, momenti di pura intensità, con l’annuncio della Gabber Arena che vedrà l’esibizione di AlexP, Mind Trip e l’atteso ritorno esclusivo a Roma di Noize Suppressor, icona della scena hardcore, che si esibirà in un set inedito.

Grazie alla storica collaborazione con il marchio “06” e con Ethereal Ibiza, l’evento proporrà un’esperienza intergenerazionale e poliedrica. La magia del grande cinema trasformerà l’intera location in un set da sogno, rendendo ogni angolo del parco un’esperienza immersiva unica. I partecipanti avranno l'accesso gratuito a ben 40 attrazioni, tra cui i giochi più emozionanti del parco, e potranno assistere a 8 live show esclusivi, rendendo la notte ancora più speciale. Con un’organizzazione impeccabile e una promessa di pura energia, l’evento del 31 dicembre 2024 si preannuncia come il Capodanno d’Italia, destinato a lasciare un segno indelebile nella storia.

“Un ringraziamento speciale va a Stefano Vicari, organizzatore di Amore Festival, per questa incredibile opportunità. Questo Capodanno, abbiamo il piacere di annunciare una collaborazione unica: lo 06 si unirà all’evento Amore 025 per celebrare insieme un’esperienza indimenticabile in una delle location più spettacolari d’Italia: Cinecittà World -ha raccontato Sergio Serafini, uno degli organizzatori e ideatore di 06 Reunion-. La cosa più particolare per il pubblico, oltre alla partecipazione di 60 artisti e 12 stage musicali, sarà la possibilità di vivere le 40 attrazioni del parco divertimenti di Cinecittà World, che saranno aperte durante il festival”.