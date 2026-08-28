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Carovana dei Ghiacciai 2026, Monte Bianco sempre più fragile

28 agosto 2026 | 12.50
Redazione Adnkronos
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Il bilancio della seconda tappa

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