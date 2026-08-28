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I due club rappresenteranno l'Italia nella seconda competizione europea
Oggi, venerdì 28 agosto, prende forma la nuova edizione dell'Europa League con il sorteggio di Monaco. La seconda competizione europea per club ripartirà con 36 squadre, tutte a caccia della finalissima del 26 maggio 2027 a Francoforte. Italia allo start con Milan e Juventus, che scopriranno quindi le proprie avversarie nella competizione.
A seguire ci sarà il sorteggio di Conference League, con l'Atalanta prima testa di serie.