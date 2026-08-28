Tragedia nella notte tra Perugia e Marsciano, dove due 17enni sono morti in un incidente stradale. L'auto, sulla quale viaggiavano insieme ad altri tre ragazzi che sono rimasti feriti non gravemente, si sarebbe ribaltata nell'affrontare una curva per poi finire fuori strada.

Le due vittime erano sedute nella parte posteriore dell'auto e sarebbero state sbalzate fuori dal mezzo finendo contro un muro. I due giovani sono morti sul colpo. Gli accertamenti sull'incidente sono affidati alla Polizia locale di Perugia. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, carabinieri e personale del 118.

Il cordoglio della sindaca di Perugia: "Dolore e sgomento"

La sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, ha espresso a nome proprio, della Giunta e dell’intera Amministrazione comunale, il più profondo cordoglio per la morte dei due 17enni. "È una notizia terribile, - scrive Ferdinandi sul sito web del Comune di Perugia - che colpisce profondamente tutta la nostra comunità. Due vite giovanissime spezzate in una notte che lascia dolore e sgomento. In questo momento ogni parola appare insufficiente di fronte a una tragedia così grande. Il pensiero mio e dell’intera Amministrazione comunale va innanzitutto alle famiglie dei due ragazzi, ai loro amici e alle comunità che oggi piangono la loro scomparsa. Sarà mia cura entrare quanto prima in contatto con le famiglie per esprimere personalmente la vicinanza della città di Perugia. Ai giovani rimasti feriti rivolgiamo l’augurio di una pronta ripresa".

"L’Amministrazione comunale - si legge ancora - ringrazia tutti gli operatori sanitari e le forze intervenute nella notte per l’attività di soccorso, assistenza e messa in sicurezza dell’area".