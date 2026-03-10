Case Comunità, Asp inaugura altre due strutture Spoke

L’Asp di Messina ha inaugurato stamani due nuove Case della Comunità di tipo Spoke nei Comuni di Valdina e Novara di Sicilia, alla presenza anche dell'assessore regionale Daniela Faraoni, del deputato regionale Bernadette Grasso e dei sindaci dí Valdina Antonino Di Stefano il sindaco di Novara di Sicilia Girolamo Bertolami. Si tratta di opere strategiche finanziate nell’ambito del PNRR – Missione 6 Salute, pensate per rafforzare la rete territoriale, garantire prossimità, integrazione e multidisciplinarietà dell’assistenza e offrire una presa in carico completa e continua della persona. L’assessore regionale alla Salute Daniela Faraoni ha commentato: “L’apertura delle nuove Case di Comunità rappresenta un passo fondamentale nel percorso di rafforzamento della sanità territoriale in Sicilia. Si cercherà di accompagnare i cittadini in queste nuove realtà del sistema sanitario per aiutarli in tutti i loro bisogni e le loro fragilità e anche in tutte le loro esigenze in comunità piccole come queste non solo le più grandi. Esprimo il mio più sincero apprezzamento a tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato: la direzione strategica dell’Asp, gli operatori sanitari, i tecnici e le amministrazioni locali che hanno collaborato in sinergia per rendere possibile questo importante traguardo”.

“Con queste - scrive la Direzione Strategica dell’Asp, composta dal direttore generale Giuseppe Cuccì, il direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi e il direttore amministrativo Giancarlo Niutta - sono già 12 le Case comunità aperte fino ad oggi, insieme ad un ospedale di comunità inaugurato. Sino a fine Aprile si apriranno altre 10 Case Comunità e altri 5 ospedali, dei quali due a Messina. Siamo tra le prime Asp in Sicilia ad aver speso i soldi previsti e aver quasi finito tutte le strutture”. “Le nuove aperture delle Case di Comunità – proseguono -rappresentano per l’Asp di Messina un passaggio decisivo nel percorso di potenziamento dell’assistenza territoriale a beneficio di tutta la popolazione della provincia. Esprimiamo grande soddisfazione per questo risultato, frutto di una programmazione attenta, di un lavoro di squadra e di una forte collaborazione con l’assessorato regionale alla Salute e con le amministrazioni locali”.