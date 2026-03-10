circle x black
Cerca nel sito
 

Case Comunità, Asp inaugura altre due strutture Spoke

Case Comunità, Asp inaugura altre due strutture Spoke
10 marzo 2026 | 15.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L’Asp di Messina ha inaugurato stamani due nuove Case della Comunità di tipo Spoke nei Comuni di Valdina e Novara di Sicilia, alla presenza anche dell'assessore regionale Daniela Faraoni, del deputato regionale Bernadette Grasso e dei sindaci dí Valdina Antonino Di Stefano il sindaco di Novara di Sicilia Girolamo Bertolami. Si tratta di opere strategiche finanziate nell’ambito del PNRR – Missione 6 Salute, pensate per rafforzare la rete territoriale, garantire prossimità, integrazione e multidisciplinarietà dell’assistenza e offrire una presa in carico completa e continua della persona. L’assessore regionale alla Salute Daniela Faraoni ha commentato: “L’apertura delle nuove Case di Comunità rappresenta un passo fondamentale nel percorso di rafforzamento della sanità territoriale in Sicilia. Si cercherà di accompagnare i cittadini in queste nuove realtà del sistema sanitario per aiutarli in tutti i loro bisogni e le loro fragilità e anche in tutte le loro esigenze in comunità piccole come queste non solo le più grandi. Esprimo il mio più sincero apprezzamento a tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato: la direzione strategica dell’Asp, gli operatori sanitari, i tecnici e le amministrazioni locali che hanno collaborato in sinergia per rendere possibile questo importante traguardo”.

“Con queste - scrive la Direzione Strategica dell’Asp, composta dal direttore generale Giuseppe Cuccì, il direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi e il direttore amministrativo Giancarlo Niutta - sono già 12 le Case comunità aperte fino ad oggi, insieme ad un ospedale di comunità inaugurato. Sino a fine Aprile si apriranno altre 10 Case Comunità e altri 5 ospedali, dei quali due a Messina. Siamo tra le prime Asp in Sicilia ad aver speso i soldi previsti e aver quasi finito tutte le strutture”. “Le nuove aperture delle Case di Comunità – proseguono -rappresentano per l’Asp di Messina un passaggio decisivo nel percorso di potenziamento dell’assistenza territoriale a beneficio di tutta la popolazione della provincia. Esprimiamo grande soddisfazione per questo risultato, frutto di una programmazione attenta, di un lavoro di squadra e di una forte collaborazione con l’assessorato regionale alla Salute e con le amministrazioni locali”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
PNRR Salute assistenza territoriale Case di Comunità ospedali di comunità
Vedi anche
News to go
Guerra in Medio Oriente, Confartigianato: a rischio 27,8 miliardi di export italiano
Reggio Calabria, scoperto dai carabinieri bunker nascosto in edificio in costruzione - Video
News to go
Rinnovabili, allarme Legambiente: in stallo il 70% dei progetti
Corteo 8 marzo a Milano, fantoccio di Trump bruciato vicino consolato Usa - Video
Iran, attacco con droni contro Bahrain: incendio nella raffineria - Video
News to go
Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi
Emirati Arabi, elicotteri per fermare i droni iraniani: "Obiettivo distrutto" - Video
Teheran in fiamme, il giornalista in collegamento dal cuore dell'incendio - Video
Scoiattolo resta intrappolato in un albero, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video
News to go
Turismo in Italia, segnali positivi già a inizio 2026
News to go
Nel 2028 numero più alto di pazienti per medico in Italia, il dato in uno studio
Iran, Teheran brucia: la città è una palla di fuoco - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza