Crollo di un'abitazione di due piani ieri sera a Sessa Aurunca, in provincia di Caserta. Estratte dalle macerie 4 persone in vita affidate alle cure dei sanitari, in corso operazioni di ricerca di possibili dispersi con l'intervento dei vigili del fuoco che continua da ieri sera.

Il crollo è avvenuto in località San Castrese. Sul posto stanno operando squadre USAR (Urban Search and Rescue), unità cinofile e droni per la ricerca di eventuali dispersi non segnalati. Dopo l’evacuazione nella notte di 5 persone da un edificio confinante e bloccate all’interno, è in corso l’evacuazione di altre 7.