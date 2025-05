Sono iniziate le operazioni di dragaggio del canale che scorre tra le abitazioni di Tromello, nel Pavese, propedeutiche alla ricerca della possibile arma del delitto di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto del 2007. L’ipotesi è che si tratti di un attizzatoio da camino, come quello descritto in tv da un testimone.

Protezione civile e vigili del fuoco hanno per prima cosa chiuso il flusso con del paratie, sono quindi entrate in funzione le idrovore che prosciugheranno l’acqua del canale, profondo qualche decina di centimetri, per oltre un chilometro. Il tratto che dovrebbe venire dragato, in parte tombato, è lungo 1,2 chilometri. Il tentativo, al momento, è quello di ridurre la lunghezza della porzione di canale da prosciugare, anche perché le ricerche dell’arma si concentrarono solo nei trecento metri che scorrono lungo il paese.