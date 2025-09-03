circle x black
Cerca nel sito
 

Caso Grillo jr, difesa: "Inaccettabile rinvio sentenza a domani, morte figlio tragedia immane - Video

03 settembre 2025 | 11.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Quella di oggi è una tragedia immane che ha colpito il presidente del collegio Marco Contu. Chiaramente non ci sono altre parole se non quelle di esprimere la nostra vicinanza e tutte le altre cose passano in secondo piano. Voglio ringraziare il Tribunale per la sua sensibilità che ha superato le indicazioni del presidente del Tribunale che pensava di potere fare udienza oggi o domani. Impensabile". E' la denuncia dell'avvocato Alessandro Vaccaro, legale di Vittorio Lauria, uno dei quattro imputati, tra cui Ciro Grilo, per presunto stupro di gruppo dopo avere lasciato il Tribunale di Tempio Pausania.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
grillo jr sentenza grillo jr sentenza oggi Alessandro Vaccaro caso grillo jr
Vedi anche
News to go
Trasporti, 4-5 settembre primo sciopero del mese
Ucraina, Putin ringrazia Kim per aiuto in guerra - Video
News to go
Scuola, si ricomincia: le date
Venezia 82, 'The Smashing Machine' e 'Portobello': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Maltempo su Genova e provincia. Vento fino a 60 km/h a Trieste
Mostra Venezia, 8 minuti di applausi per Kim Novak Leone d’oro alla carriera
News to go
Lavoro, introvabili operai specializzati
News to go
Al via da oggi lezioni 'semestre aperto' Medicina
Mostra Venezia, 'Sotto le nuvole' e 'Frankenstein': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Scuola, tra libri e materiale in arrivo stangata da 1.300 a studente
A Venezia Giorgio Armani festeggia 50 anni della maison - Video
Isaac ed Elordi infiammano il red carpet del Lido di Venezia - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza