"Quella di oggi è una tragedia immane che ha colpito il presidente del collegio Marco Contu. Chiaramente non ci sono altre parole se non quelle di esprimere la nostra vicinanza e tutte le altre cose passano in secondo piano. Voglio ringraziare il Tribunale per la sua sensibilità che ha superato le indicazioni del presidente del Tribunale che pensava di potere fare udienza oggi o domani. Impensabile". E' la denuncia dell'avvocato Alessandro Vaccaro, legale di Vittorio Lauria, uno dei quattro imputati, tra cui Ciro Grilo, per presunto stupro di gruppo dopo avere lasciato il Tribunale di Tempio Pausania.