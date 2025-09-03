circle x black
Cerca nel sito
 

Siti sessisti, Procura Roma verso maxi inchiesta sui casi 'Phica' e 'Mia moglie'

I pm capitolini, una volta acquisita l’informativa della Polizia postale che indaga sul sito ‘Phica’, potrebbero far confluire l’incartamento nel fascicolo appena aperto per il gruppo Facebook ‘Mia moglie’

-
- 123Rf
03 settembre 2025 | 13.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si va verso una maxi inchiesta della Procura di Roma sul caso delle foto di donne, anche attrici e politiche, pubblicate online senza il loro consenso e accompagnate da commenti sessisti.

I pm capitolini, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, una volta acquisita l’informativa della Polizia postale che indaga sul sito 'Phica', potrebbero far confluire l’incartamento nel fascicolo appena aperto per il gruppo Facebook ‘Mia moglie’. Per quanto riguarda il gruppo Facebook il reato per cui procedono i pm capitolini è revenge porn.

La piattaforma Phica ha chiuso i battenti e cancellato "tutto ciò che è stato fatto di sbagliato". L'amministratore sarebbe Vittorio Vitiello, 45enne che risiede a Scandicci, ma è originario di Pompei.

L'esperto di cyberintelligence

Alex Orlowsky, esperto di cyberintelligence sentito dall'Adnkronos, nell'analisi fatta dalla sua società ha evidenziato come l'attività della rete di soggetti, domini e società collegate al sito 'Phica' risalga a venti anni fa, quando il dominio compare per la prima volta nella Wayback Machine. "Vittorio Vitiello era l'admin - precisa - ma era tutta la società che c'è dietro. Le persone che monetizzavano su questo sito sono esperti di pornografia amatoriale, dai dvd porno sono passati a sfruttare il fenomeno internet. Il reato sta laddove monetizzavano sui contenuti illegali che venivano caricati".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
phica foto donne inchiesta phica mia moglie
Vedi anche
Caso Grillo jr, slitta la sentenza: la videonews della nostra inviata
News to go
Regionali, chi deve votare e quando
Mostra Venezia, 'A House of Dynamite' e 'Marc by Sofia': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Trasporti, 4-5 settembre primo sciopero del mese
Ucraina, Putin ringrazia Kim per aiuto in guerra - Video
News to go
Scuola, si ricomincia: le date
Venezia 82, 'The Smashing Machine' e 'Portobello': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Maltempo su Genova e provincia. Vento fino a 60 km/h a Trieste
Mostra Venezia, 8 minuti di applausi per Kim Novak Leone d’oro alla carriera
News to go
Lavoro, introvabili operai specializzati
News to go
Al via da oggi lezioni 'semestre aperto' Medicina
Mostra Venezia, 'Sotto le nuvole' e 'Frankenstein': il commento delle nostre inviate - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza