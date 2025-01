Castellone: "Energie per Roma premia chi vuole dare lustro alla città"

"Oggi verranno premiate quelle realtà del mondo imprenditoriale, sociale, culturale che contribuiscono a far sì che la città di Roma sia una città sempre più moderna e sempre più dinamica. Quella forza che dà dinamismo alla società. Attività che spesso si svolgono al buio, nel silenzio. Ma cosa c'è di più luminoso di chi lavora per dare lustro alla propria città? Di chi lavora invece per rendere la propria città sempre più al passo con il futuro?”. Lo ha ai microfoni dell’Adnkronos la Senatrice Mariolina Castellone, vice presidente del Senato alla seconda edizione del premio “Energie per Roma 2025”, un importante riconoscimento ideato dai giornalisti e docenti universitari Fabio Pompei e Alessandro Alongi e organizzato dal Centro europeo di Studi culturali per celebrare l’impegno e il talento dei singoli cittadini, delle attività imprenditoriali e delle associazioni che si sono distinti nel campo artistico-culturale, sociale, imprenditoriale e del volontariato a Roma.

La giuria, composta da esperti di vari settori e guidata dal professor Pompei, è stata incaricata di valutare le candidature e selezionare i vincitori delle diverse categorie. I riconoscimenti sono stati assegnati presso “Spazio Europa”, gestito dall’Ufficio del Parlamento europeo in Italia e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea. Per la vice presidente del Senato Castellone è stato “un grande onore essere oggi qui alla seconda edizione del Premio ‘Energie per Roma’”.