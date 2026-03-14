circle x black
Cerca nel sito
 

Catania, bidello arrestato per detenzione di materiale pedopornografico: trovate anche foto di alunne

L'uomo, collaboratore scolastico all’interno di un Istituto d’istruzione secondaria, è ai domiciliari. Indagini della Polizia Postale﻿

Catania, bidello arrestato per detenzione di materiale pedopornografico: trovate anche foto di alunne
14 marzo 2026 | 10.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un bidello cinquattottenne residente in provincia di Catania, dove lavorava all’interno di un Istituto d’istruzione secondaria, è stato arrestato perché gravemente indiziato di detenzione di ingente materiale pedopornografico. L’indagine sviluppata dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Catania trae origine da una segnalazione della organizzazione non governativa statunitense National Centre for Missing Exploited Children (NCMEC) al Centro Nazionale di Contrasto della Pedopornografia On-line (CNCPO) del Servizio Polizia Postale di Roma che ha trasmesso la nota alla Polizia Postale di Catania per gli approfondimenti investigativi. La segnalazione indicava il profilo di un presunto italiano il cui account conservava in memoria immagini e video di pornografia minorile.

Le investigazioni informatiche degli specialisti cyber della Polizia di Stato hanno consentito di identificare l'uomo, collaboratore scolastico presso una scuola media della provincia di Catania, nei confronti del quale la Procura ha emesso un immediato decreto di perquisizione personale ed informatica. Nel corso delle operazioni, all’interno dei dispositivi in suo uso è stato rinvenuto un ingente quantitativo di immagini e video pedopornografici anche con vittime in età infantile o con scene di zooerastia, che hanno determinato l’arresto in flagranza di reato, convalidato dal GIP di Catania. L’uomo è ora ai domiciliari.

L’indagato, inoltre, deteneva diverse foto digitali riprese all’interno dei locali scolastici con alunne minorenni, alcune delle quali realizzate a loro insaputa. Le immagini erano state successivamente modificate con programmi di intelligenza artificiale, rinvenuti all’interno dei dispositivi sequestrati, in modo da denudare le minori (deep-nude) posizionandole accanto all’immagine dell’indagato.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
pedopornografia detenzione bidello bidello catania catania bidello
Vedi anche
Trump pubblica video raid su Kharg Island: colpiti obiettivi militari, petrolio risparmiato… per ora
Presentata oggi a Roma Run Rome The Marathon, 36.000 iscritti al via: le interviste - Video
News to go
Rombo bianco su sfondo blu, nuovo cartello stradale: cosa significa
Carboni e Paradiso, il doppio duetto che infiamma Roma - Video
News to go
Guerra in Iran, settore agroalimentare italiano in crisi
News to go
Poche donne al comando, solo il 22,4% dei posti nei governi
Iran, due droni colpiscono Dubai - Video
Maltempo a Roma, piove dentro l'aeroporto di Fiumicino: il video del terminal allagato
Corteo Giovani Palestinesi a Bologna: "No aggressione a Iran, invasione Libano e occupazione Gaza" - Video
Sigfrido Ranucci canta 'Roma, Roma' di Venditti e la dedica a Giletti: "Lui nella lobby degli juventini"
Cuccioli tra rifiuti ed escrementi in uno stabile abbandonato, il salvataggio della polizia – VIDEO
Antonello Venditti canta a sorpresa all’anteprima di ‘Notte prima degli esami 3.0’ - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza