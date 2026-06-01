Piogge sparse in arrivo già da oggi, martedì 2 giugno, al Nord e al Centro Italia. Il campo di alta pressione che ha dominato la penisola negli ultimi giorni inizia, infatti, a cedere gradualmente.

Martedì 2 giugno: perturbazione atlantica e temporali forti

Le regioni del Nord saranno le più colpite dalla perturbazione atlantica con piogge diffuse, rovesci e temporali localmente forti, con grandine e raffiche di vento.

Allerta gialla Protezione Civile, le Regioni coinvolte

La Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Per oggi è prevista allerta gialla sulla Provincia Autonoma di Bolzano, il Friuli-Venezia Giulia, il Veneto, la Lombardia, parte del Piemonte, l'Emilia-Romagna, l'Umbria e l'Abruzzo.

Rischi idrogeologici e previsioni

I fenomeni meteo previsti potrebbero causare criticità idrogeologiche e idrauliche. Per dettagli aggiornati consultare il bollettino nazionale di criticità e l'allerta sul sito ufficiale della Protezione Civile.