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Maltempo, piogge e temporali al Centro-Nord: allerta gialla in 8 Regioni

Previsto un crollo delle temperature per l'arrivo della perturbazione

Temporali - Fotogramma
Temporali - Fotogramma
02 giugno 2026 | 00.03
Redazione Adnkronos
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Piogge sparse in arrivo già da oggi, martedì 2 giugno, al Nord e al Centro Italia. Il campo di alta pressione che ha dominato la penisola negli ultimi giorni inizia, infatti, a cedere gradualmente.

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Martedì 2 giugno: perturbazione atlantica e temporali forti

Le regioni del Nord saranno le più colpite dalla perturbazione atlantica con piogge diffuse, rovesci e temporali localmente forti, con grandine e raffiche di vento.

Allerta gialla Protezione Civile, le Regioni coinvolte

La Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Per oggi è prevista allerta gialla sulla Provincia Autonoma di Bolzano, il Friuli-Venezia Giulia, il Veneto, la Lombardia, parte del Piemonte, l'Emilia-Romagna, l'Umbria e l'Abruzzo.

Rischi idrogeologici e previsioni

I fenomeni meteo previsti potrebbero causare criticità idrogeologiche e idrauliche. Per dettagli aggiornati consultare il bollettino nazionale di criticità e l'allerta sul sito ufficiale della Protezione Civile.

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