Il piccolo Cesare Zambon è morto all'ospedale Gaslini di Genova. Il bambino di sei anni era affetto da neurofibromatosi e sua madre, Valentina Mastroianni, aveva raccontato sui social e in un libro la sua storia. E proprio sui profili Instagram e Facebook, 'La storia di Cesare', la famiglia ha dato notizia della scomparsa del bambino.

"Ciao Cece del mio cuore", scrive la mamma. "Sei stato coraggioso, senza paura, fino alla fine. Circondati dal nostro amore, grazie agli Angeli del guscio, sei andato via da questa vita a cui tu hai dato tanto, senza chiedere niente. Ti ho fatto una promessa: non essere arrabbiata con questa vita. E ce la metterò tutta per far sì che il mio cuore urli solo cose belle in tuo nome. Tu ora vai, finalmente libero! Corri Cece, veloce come la luce, braccia aperte e vai...", è il messaggio di Matroianni.

La famiglia (mamma Valentina, papà Federico e i fratelli di Cesare, Alessandro e Teresa) sono di Conegliano, ma con l'aggravarsi della malattia del bambino si erano trasferiti a Genova.

La malattia

"Uno dei segni tipici della malattia è la presenza di macchie caffellatte sulla superficie cutanea, e la diagnosi può esser sospettata sin dai primi anni di vita per la presenza sulla pelle di almeno 6 macchie color caffellatte", raccontava Valentina Mastroianni qualche anno fa. Purtroppo, il caso di Cesare "è stato uno di quel 20% dei casi e nonostante fosse sotto controllo periodico, all’età di un anno e mezzo improvvisamente ci siamo accorti che qualcosa non andava. Diagnosi: glioma delle vie ottiche di 4.5 cm e in un attimo Cesare perde completamente la vista".