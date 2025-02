Chico Forti ha chiesto la misura della semilibertà, stando a quanto ha raccontato lo zio Gianni al Corriere del Trentino. Forti, che domani compirà 66 anni e che da maggio è rinchiuso nel carcere di Montorio a Verona dove sta scontando l’ergastolo per l'omicidio di Dale Pike, avrebbe anche chiesto un permesso speciale per trascorrere il compleanno dell’anziana madre, 97 anni, con lei la settimana prossima a Trento.

Per la richiesta della semilibertà, come spiega lo zio, non c’è alcuna certezza sui tempi, si va da Pasqua all’estate. Forti in carcere si tiene impegnato e nell’ultimo periodo ha frequentato un corso per pizzaioli.