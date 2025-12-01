Chiesa, l'agostiniano Anthony Pizzo guida spirituale fondazione Augurusa

Padre Anthony Pizzo, Priore Provinciale degli Agostiniani del Midwest, è la nuova guida spirituale della Fondazione Antonio Emanuele Augurusa. La cerimonia ufficiale si è tenuta a Chicago, alla presenza della comunità di fedeli, della delegazione dei Cavalieri dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro e dei confratelli agostiniani, con la consegna da parte di Francesco Augurusa, Presidente della Fondazione Augurusa, della Lettera di nomina e del Programma di accompagnamento spirituale e progettuale.

Padre Pizzo, figlio di madre campana e padre siciliano, è un italo-americano che da anni guida per gli Agostiniani la parte medio-occidentale degli Stati Uniti, il Canada e il Perù settentrionale.