"Anche quando a operare è uno specialista, ogni intervento chirurgico deve svolgersi in una struttura autorizzata, sicura e dotata di tutte le attrezzature necessarie per affrontare eventuali complicanze. Una liposuzione non è un trattamento banale: richiede valutazione pre-operatoria, monitoraggio anestesiologico e un ambiente idoneo. In vicende recenti, l'assenza di condizioni adeguate e una gestione non ottimale delle emergenze hanno purtroppo avuto conseguenze gravissime. E' fondamentale che i pazienti non si lascino attrarre solo dal prezzo, ma scelgano con consapevolezza, affidandosi a strutture certificate e professionisti qualificati. La chirurgia estetica non può mai diventare un terreno per scorciatoie o improvvisazioni". Così all'Adnkronos Salute Roberto Valeriani, specialista in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica, docente dall'UniCamillus di Roma, interviene sul decesso di una donna nella Capitale dopo una liposuzione.