La vittima di 67 anni è stata portata in codice rosso al Niguarda, ma non ce l'ha fatta
E' stato denunciato per omicidio stradale il 33enne che al volante di un camion poco prima delle 13 di oggi, martedì 7 luglio, ha investito e ucciso una ciclista all'incrocio tra via Gattamelata e via Colleoni a Milano.
La polizia locale sta ancora cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. L'ipotesi più probabile è che la ciclista - Laura Ghilardi, milanese, 67 anni compiuti lo scorso febbraio - pedalasse lungo via Colleoni accanto al camion, dotato del sensore per l'angolo cieco. All'incrocio, regolamentato da semaforo, il mezzo pesante ha girato a destra, travolgendo la donna.
Ghilardi era in condizioni disperate quando il 118 l'ha soccorsa e, portata in codice rosso all'ospedale di Niguarda, è morta poco dopo. Il camionista, sottoposto all'alcol-test, è risultato negativo.