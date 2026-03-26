Classico colpo di coda invernale sull'Italia dove è in arrivo un ciclone artico. Temperature giù di 10 gradi , neve in collina, venti di burrasca e onde fino a 8 metri: queste le previsioni meteo per oggi giovedì 26 marzo e non solo.

Cos'è il ciclone bomba

Pochissimi giorni dopo l'Equinozio di primavera, la configurazione barica europea impone un drastico e violento ritorno a condizioni invernali per almeno 3-4 giorni. Nelle prossime ore, questa massa d'aria fredda scivolerà dal Nord Italia verso le regioni centrali e meridionali. A guidare questa traiettoria sarà una figura meteorologica tanto rara quanto straordinaria: la 'ciclogenesi esplosiva' (ciclone bomba o bomb cyclone) che identifica un fenomeno preciso e rigoroso. Esso si verifica quando la pressione atmosferica al livello del mare subisce un crollo medio di almeno 1 millibar all'ora per 24 ore (più di 24 millibar in 24 ore) sottolinea iLMeteo.it.

Questo violento e rapido tracollo della pressione innescherà una ventilazione estrema su quasi tutta la Penisola, un brusco calo delle temperature massime stimato intorno ai 10°C con la sensazione di freddo ulteriormente acuita dal wind-chill (l'indice di raffreddamento corporeo legato all'esposizione al vento). Oggi avremo dunque venti di burrasca e raffiche di tempesta, Foehn al Nord-Ovest, Bora inizialmente sull’Alto Adriatico, Maestrale altrove; sulla Sardegna il Maestrale solleverà onde imponenti, classificate come mare 'Grosso', con altezze comprese tra i 7 e i 10 metri (Scala Douglas). La neve cadrà fino a quote collinari specie sul versante adriatico, le temperature massime crolleranno anche di 10°C.

Domani venerdì 27 marzo vivremo condizioni ancora più spiccatamente invernali: sono attese gelate notturne al Nord-ovest fin sulle pianure, con minime sui -2°C. Abbondanti nevicate interesseranno l'Appennino centro-meridionale a quote di bassa collina. Persisteranno venti di burrasca e mareggiate sulle coste del Medio Adriatico, del Basso Tirreno e della Sardegna occidentale.

Durante il weekend delle Palme si assisterà, invece, a un graduale miglioramento seppur in un contesto termico freddo. Il vento e il maltempo, ancora vivaci sabato specie su adriatiche e Sud, tenderanno a cessare domenica. L'Appennino si presenterà diffusamente innevato, richiamando scenari tipici di almeno due mesi fa. La domenica delle Palme risulterà, dunque, nel complesso asciutta.

Nel dettaglio

Oggi, giovedì 26 marzo - Al Nord: fronte artico con maltempo veloce al Nord Est. Al Centro: venti forti, rovesci e neve in collina. Al Sud: fronte artico con maltempo e neve in collina.

Domani, venerdì 27 marzo - Al Nord: gelate notturne al Nord-Ovest, nubi altrove. Al Centro: maltempo sulle adriatiche con vento e neve in collina. Al Sud: instabile con piogge, vento e neve in collina.

Sabato 28 marzo - Al Nord: gelate notturne al Nord-Ovest, soleggiato. Al Centro: freddo, nuvoloso sulle adriatiche con residuo maltempo, soleggiato altrove. Al Sud: instabile e freddo.

Tendenza: domenica più soleggiata. Nuova settimana ancora sotto media e molto instabile.