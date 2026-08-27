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Ranucci, al via a Rebibbia interrogatori esecutori attentato: "Risponderanno a pm"

Oggi verranno sentiti due dei quattro arrestati, Pellegrino D’Avino e Antonio Passariello

Il carcere di Rebibbia - (Ipa)
Il carcere di Rebibbia - (Ipa)
27 agosto 2026 | 10.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Ci aspettiamo tante domande, le risposte vedremo. Certamente risponderanno in merito alle accuse. È un interrogatorio che abbiamo chiesto noi, il pubblico ministero farà le domande e noi ovviamente daremo la nostra versione difensiva”. Così gli avvocati Generoso Pagliarulo e Antonio Falconieri, difensori di tre dei quattro arrestati lo scorso 30 giugno con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato davanti all'abitazione del conduttore di Report Sigfrido Ranucci, entrando nel carcere di Rebibbia per l’interrogatorio davanti al pm. Oggi verranno sentiti due dei quattro arrestati, Pellegrino D’Avino e Antonio Passariello.

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