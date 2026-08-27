A scoprirlo è stato un cittadino che poi ha postato la foto sui social
Macabra scoperta al cimitero di Marsala (Trapani), dove sono stati trovati dei teschi, insieme con ossa umane, all'interno di un secchio per la raccolta differenziata. A scoprirlo è stato un cittadino che poi ha postato la foto sui social.
"Di fronte a questa immagine sono rimasta ferma. E da cittadina prima e da consigliera non posso e non voglio far finta di non vedere. Quello che è accaduto al nostro cimitero è un fatto gravissimo e inaccettabile", dice la consigliera comunale Eleonora Milazzo. "Chi si reca in quel luogo lo fa per portare un fiore, una preghiera, per cercare un momento di raccoglimento e di pace con i propri familiari scomparsi. Una scena del genere è dolore vivo. Il rispetto verso i defunti viene prima di ogni cosa. Sono certa che l’Amministrazione farà tutto quanto necessario per fare piena luce su quanto accaduto. I nostri defunti meritano dignità".