Cinzia Pinna scomparsa in Gallura, indagine per omicidio: in caserma noto imprenditore di vini

L'ultimo avvistamento della 33enne di Castelsardo risale alle prime ore del 12 settembre. Da quel momento in poi si sono perse le sue tracce

Cinzia Pinna, foto da Facebook
24 settembre 2025 | 13.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Per la scomparsa di Cinzia Pinna gli inquirenti stanno ascoltando oggi, mercoledì 24 settembre, Emanuele Ragnedda, noto imprenditore vitivinicolo di 41 anni. L'ultimo avvistamento della 33enne di Castelsardo risale alle prime ore del 12 settembre, poi si sono perse le sue tracce. Ieri è arrivata la svolta con le indagini per omicidio della procura di Tempio Pausania. Nell'inchiesta sono coinvolti Ragnedda e un suo giovane amico. Per ora non sono state formalizzate misure nei loro confronti, Ragnedda è davanti agli inquirenti e il 26enne milanese sta per essere ascoltato dall'autorità giudiziaria a Palau.

Il sopralluogo

È in corso un sopralluogo degli inquirenti nella tenuta di Emanuele Ragnedda che si trova nelle campagne tra Palau e Arzachena, dove sono in azione anche gli specialisti del Ris di Cagliari. Le indagini, grazie a testimonianze e immagini degli impianti di videosorveglianza, hanno appurato che quella notte Pinna è salita a bordo di un'auto prima di sparire nel nulla.

Secondo gli inquirenti sarebbe stato il veicolo dell'imprenditore di Arzachena che porta avanti le tradizioni della sua famiglia, fondatrice della celebre azienda Capichera. Emanuele Ragnedda ha dato vita a una sua azienda vitivinicola, ConcaEntosa, nelle campagne tra Palau e Arzachena, e proprio lì si stanno cercando tracce di Cinzia Pinna.

