Classifica Sole 24 ore, Schifani sale al sesto posto

Sale il gradimento per il Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani. Secondo il Governance Poll 2025, la rilevazione annuale svolta da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore per rilevare il gradimento di sindaci e governatori, il gradimento dei cittadini verso Schifani sale dal 42,1 per cento del 2022 al 56,5 per cento di oggi. Rispetto allo scorso anno, quando si era classificato all'ottavo posto, quest'anno ha fatto un balzo di due posti, salendo al sesto posto. "Schifani- come scrive il Sole 24 ore - è anche il primatista nel confronto tra il gradimento registrato nel Governance Poll con il risultato ottenuto nelle urne (+14,4%), seguito da Giani (+9,9%)". Sul fronte dei governatori, invece, si conferma al primo posto Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli-Venezia Giulia e della conferenza delle Regioni, seguito dal veneto Luca Zaia. Alberto Cirio, governatore del Piemonte, conquista la medaglia di bronzo.