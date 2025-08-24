circle x black
Ucraina, volontario italiano Luca Cecca "caduto sul campo di battaglia"

L'annuncio sul profilo Facebook dell'associazione Memorial

Luca Cecca - foto da Facebook
Luca Cecca - foto da Facebook
24 agosto 2025 | 21.15
Redazione Adnkronos
"Il nostro amato fratello italiano, Luca Cecca, che prestava servizio in Ucraina come volontario, è caduto sul campo di battaglia. Onore, gloria e gratitudine al nostro fratello". Lo scrive in un post su Facebook datato 23 agosto l'associazione Memorial, che promuove il ricordo dei volontari internazionali caduti sostenendo lo sforzo bellico di Kiev, confermandone così la morte.

"Per favore, aiutateci a onorarlo affinché non venga dimenticato", aggiunge il post, a cui è allegato la foto del volontario.

