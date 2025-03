Un senza fissa dimora stava dormendo in un cassonetto dei rifiuti e da lì era stato scaricato nel compattatore per cui rischiava di finire schiacciato. A salvare l'uomo sono stati due operatori ecologici di Ambiente Spa di Pescara. E' stato il conducente del mezzo ad accorgersi della presenza del clochard nel corso del suo intervento in via Teramo attorno alle due di notte e ad attivare subito la macchina dei soccorsi. L'operatore ecologico, mentre stava svuotando un cassonetto, ha notato (attraverso la telecamera posizionata sul mezzo) dei movimenti nel compattatore, che potevano essere solo quelli di un essere umano, e ha subito informato il caposervizio della probabile presenza di una persona, che era appena finita dal cassonetto all'interno del camion compattatore e che, quindi, era in pericolo.

L'intervento si è concluso nella sede di via Fiora, dove il mezzo di Ambiente, carico di rifiuti, è stato completamente scaricato nella zona lavaggio, per accertare che non ci fossero altre persone all'interno.

"L'intervento degli operatori di Ambiente si è rivelato provvidenziale" dice il presidente di Ambiente Spa Ricardo Chiavaroli "perché ha scongiurato una tragedia: l'uomo, che appariva fortemente alterato, in linea di massima sta bene". Il sindaco Carlo Masci ha voluto incontrare i due operatori, definendoli degli "eroi". "Avete salvato una vita umana, dimostrando grande prontezza di riflessi. Bravissimi" ha concluso Masci.