Come buttare i contenitori del cibo a domicilio? La soluzione di Ama e Deliveroo

Un sacchetto con QR code e materiali informativi per cittadini e ristoratori

Deliveroo e Ama Roma avviano una campagna informativa con l’obiettivo di migliorare la raccolta differenziata degli imballaggi utilizzati per la consegna del cibo a domicilio. L’iniziativa è stata presentata in occasione della giornata mondiale dell’ambiente e prevede il coinvolgimento dei ristoranti partner della piattaforma nella Capitale.

Al centro della campagna un sacchetto speciale, fornito da Deliveroo e Ama, che verrà utilizzato per le consegne e conterrà un QR code. Scansionando il codice, gli utenti potranno consultare indicazioni su come separare correttamente i materiali da smaltire. Le informazioni saranno rivolte sia ai consumatori sia agli esercenti, per promuovere l’adozione di imballaggi riciclabili.

La collaborazione è stata ufficializzata dal managing director di Deliveroo Italy, Andrea Zocchi, e dal presidente di Ama, Bruno Manzi. "L’iniziativa si inserisce nel percorso di attenzione ai temi ambientali che Ama promuove da tempo, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti privati e operatori del territorio", ha dichiarato Manzi. "L’obiettivo è fornire strumenti semplici per facilitare comportamenti corretti nella gestione quotidiana dei rifiuti".

Deliveroo, dal canto suo, punta a diffondere tra i ristoratori partner materiali informativi digitali con indicazioni su raccolta differenziata e utilizzo di packaging sostenibile. L’iniziativa si concentra sul contesto romano, ma si inserisce nel più ampio filone di azioni ambientali già avviate dalla piattaforma in altre città europee.