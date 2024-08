Concorso pubblico ad Anguillara, Manciuria: "Necessaria trasparenza e partecipazione"

"Come sosteneva una vecchia gloria della prima Repubblica, a pensar male si fa peccato ma spesso si indovina e in questa ottica di chiarimento va intesa l’interrogazione a risposta scritta che ho depositata oggi chiedendo di spiegare, nella massima trasparenza, le motivazioni nella scelta di un giorno nel mese tradizionalmente legato alle ferie". Lo dichiara il consigliere di Anguillara Sabazia Sergio Manciuria all’indomani della pubblicazione della determina 1296 dello scorso 7 agosto, con la quale l’amministrazione comunale ha indetto per il prossimo 27 agosto la prova scritta del Concorso Pubblico per due Istruttori amministrativi. Prova che si terrà nella sede dell’ex Consorzio Agrario in località stazione, dove le domande ammesse risultano di poco inferiori a trecento.

"Dopo un silenzio di oltre sessanta giorni sull’esito delle domande di ammissione dei candidati tutte con riserva di verifica – rileva il consigliere – l’improvvisa accelerata per svolgere la prova nel caldo afoso ferragostano, sembra voler limitare il più possibile la partecipazione dei concorrenti anche in considerazione del fatto che Anguillara sarà difficilmente raggiungibile dai mezzi pubblici come la ferrovia per le note manutenzioni che ne impediscono le corse".

"L’auspicio – conclude Manciuria - è che la Giunta di Anguillara comprenda che solo dando la possibilità a tutti di partecipare fissando una data plausibile e nella massima trasparenza, si possa arricchire l’organico con una maggiore selezione di personale qualificato e all’altezza delle sfide amministrative".