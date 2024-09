Corrado Roma Tre): “Il senso della Notte della Ricerca è trasmettere la nostra passione e i risultati più significativi”

“Siamo qui per raccontare la scienza e la cultura in generale alle persone che non fanno questo di mestiere. Il nostro modo di lavorare spesso è complesso, laborioso, si basa sull'acquisizione di informazioni utilizzando il metodo scientifico, che è qualcosa di molto serio ed è entrato nelle nostre vite di ricercatori ma spesso non è conosciuto da persone che non si occupano di ricerca” così Sveva Corrado, dipartimento di Scienze Università degli Studi Roma Tre, durante la “Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici”, evento che fa parte del progetto #LEAF, acronimo per “heaL thE plAnet's Future”, cura il futuro del pianeta, organizzato da Frascati Scienza e promosso dalla Commissione Europea e dalla Regione Lazio, presso l'Università degli Studi Roma Tre