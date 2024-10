In quattro sono stati portati in Questura, mentre i fogli di via sono stati 40. Tra i partecipanti anche alcuni incappucciati. Slogan contro Israele e governo, oltre 7mila in piazza. Capitale blindata

Scene di guerriglia urbana oggi, 5 ottobre, alla manifestazione pro Palestina a Roma. Dal corteo non autorizzato, i manifestanti hanno lanciato bottiglie, bastoni e bombe carta. Nel tentativo di passare e fare il corteo, non autorizzato, si sono scagliati contro i blindati della polizia che, prima ha usato lacrimogeni e idranti, e poi li ha caricati. "Corteo, corteo", "fateci passare" hanno urlato, gettando anche un cartello stradale contro le forze dell'ordine che hanno risposto con lacrimogeni e idranti.

Ferita una ragazza alla testa. Trenta i feriti tra le forze dell'ordine, 26 poliziotti e 4 finanzieri, mentre sono stati 40 i fogli di via. Si tratta di persone provenienti da diverse città: Varese, Livorno, Campobasso, Brindisi, Napoli, Salerno, Torino, Firenze, Milano, Perugia, Modena, Catania e Bari.

Molti giovani e studenti si sono posizionati all'inizio del corteo, dietro agli striscioni principali, a ridosso delle forze dell'ordine ed esposti a possibili 'contatti' con i poliziotti. Tra le loro fila anche degli incappucciati.

In tutto in piazza si sono riversate 7mila persone nonostante il divieto della Questura di Roma. La mobilitazione è arrivata alla vigilia del 7 ottobre, primo anniversario dell'attacco di Hamas a Israele.

Quattro sono state persone accompagnate in Questura dopo i disordini alla manifestazione pro Palestina di Roma. A quanto si apprende, due sono stati denunciati a piede libero per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale mentre è ancora al vaglio valutazione la posizione degli altri due.

La telefonata di Piantedosi a Pisani

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha telefonato al capo della Polizia, Vittorio Pisani, chiedendo informazioni sulle condizioni di salute dei rappresentanti delle forze dell’ordine rimasti feriti a causa delle aggressioni, subite oggi a piazzale Ostiense. Nell’occasione, il titolare del Viminale ha espresso a Pisani il proprio apprezzamento per “l’operato delle forze di polizia che, come sempre, hanno dimostrato grande professionalità ed equilibrio garantendo l’ordine pubblico in una giornata complessa, in cui non sono mancate gravi intemperanze da parte di chi è sceso in piazza anche utilizzando armi improprie e bombe carta per aggredire gli agenti e causare danneggiamenti”.

Funzionari polizia: "In piazza a Roma violenza premeditata"

"Nel corso della manifestazione pro Palestina, nonostante il divieto della Questura di Roma a tenerla, si sono verificati gravi scontri tra un gran numero di partecipanti e le forze dell'ordine" scrive in una nota Enzo Letizia, segretario nazionale dell'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia. "Tali scontri sono avvenuti nell'ambito di un evento vietato per motivi di ordine pubblico, nel quale gruppi di violenti e teppisti si sono facilmente infiltrati, adottando le consuete tecniche di mimetizzazione. Questi individui si sono nascosti tra i manifestanti per poi scatenare atti di violenza, provocando scontri e cercando di trascinare con sé parte della folla. Il loro obiettivo era provocare e aggredire le forze dell'ordine".

"Ancora una volta, la polizia ha dovuto fronteggiare situazioni di alta tensione in cui la violenza è stata premeditata e orchestrata da coloro che mirano a destabilizzare l’ordine pubblico. In questo contesto, non possiamo ignorare il ruolo di quei professionisti del disordine che, in modo subdolo, alimentano un antagonismo estremo sul web e strumentalizzano queste manifestazioni per diffondere la loro propaganda. Sono i 'colletti bianchi' della violenza. L'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia esprime piena solidarietà ai colleghi delle forze di polizia, anche oggi, hanno agito con responsabilità e fermezza per garantire la sicurezza di tutti i cittadini, compresi i manifestanti pacifici, in un contesto estremamente difficile".

"È indispensabile che, di fronte a simili scenari, tutte le forze politiche si impegnino a condannare con fermezza ogni forma di violenza e strumentalizzazione, senza ambiguità o giustificazioni. La sicurezza pubblica è un valore che va difeso con responsabilità e coerenza" conclude.