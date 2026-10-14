Cowboyland di Voghera premiato ancora ai Parksmania Awards 2026

Il parco divertimenti a tema western dell’Oltrepò Pavese conquista il Premio Miglior Personale 2026, dopo il riconoscimento ottenuto lo scorso anno per lo spettacolo 'Crazy Wild West Stunt Show'. Cowboyland, il parco divertimenti a tema western di Voghera (Pv), conquista nuovamente i Parksmania Awards, aggiudicandosi quest’anno il Premio Miglior Personale 2026. Un riconoscimento che conferma il valore del lavoro svolto quotidianamente dallo staff del parco, già premiato lo scorso anno con il Premio della Giuria per lo spettacolo Crazy Wild West Stunt Show. Parksmania Awards celebra ogni anno le eccellenze dei parchi divertimento italiani ed europei, premiando le realtà che si sono maggiormente distinte nel corso della stagione per innovazione, qualità e iniziative di particolare rilievo. In una cornice internazionale, accanto a celebri realtà del settore e a delegazioni provenienti da Francia, Germania, Inghilterra, Olanda e Spagna, anche un piccolo pezzo di Oltrepò Pavese ha saputo conquistare un posto di rilievo, portando a casa un premio che valorizza soprattutto le persone e la qualità dell’accoglienza.

Queste le motivazioni che hanno portato all’assegnazione del premio: “Lo staff di Cowboyland trasforma ogni visita in un’autentica esperienza nel Far West operando quotidianamente con costanza, gentilezza, preparazione, disponibilità e sorriso, soprattutto nel rapporto con i bambini. Uno staff versatile, capace di passare dalla gestione delle attrazioni e delle attività con pony e cavalli agli spettacoli dal vivo, mantenendo attenzione e coinvolgimento. È questa professionalità, unita a una genuinità familiare non comune, a dare vita all’ambientazione e a far sentire ogni ospite realmente benvenuto”. Roberto Ottolini, ceo di Cowboyland, dedica il riconoscimento a tutte le persone che contribuiscono ogni giorno al funzionamento del parco: “Questo premio lo dedico al mio staff. Sicuramente agli animatori, che svolgono il lavoro più visibile, ma anche e soprattutto a tutte le persone che lavorano dietro le quinte. Penso alla ristorazione, ai tecnici della manutenzione, agli addetti alle pulizie e ai parcheggiatori. Ogni piccolo ingranaggio contribuisce a far funzionare al meglio l’intero meccanismo del parco. Sono orgoglioso di poter dire che a Cowboyland lavorano ben 110 persone”.

Nicolò Tosini e Arianna Bardoni, responsabili del Parco e Stefania Nespoli, cfo di Cowboyland, sottolineano invece lo spirito familiare che caratterizza l’esperienza del parco e il rapporto con i suoi ospiti: “Ci piace pensare che noi di Cowboyland siamo un po’ una famiglia allargata. Ci prendiamo cura dei nostri ospiti, facendo del turismo dell’intrattenimento non un’industria seriale, ma un valore artigianale. Questo riconoscimento premia sia gli sforzi della proprietà sia la dedizione che tutto lo staff dimostra ogni giorno sul lavoro. Ogni bambino e ogni genitore meritano le dovute attenzioni, oltre a una gestione capace di rispondere alle diverse esigenze di ciascuna famiglia”.