Il Partito popolare guidato da Alberto Nunez Feijóo vincente nelle elezioni in Spagna, davanti al Partito socialista del premier Pedro Sanchez. Secondo l'exit poll pubblicato da Tve subito dopo la chiusura dei seggi oggi 29 novembre, il Pp avrebbe vinto con il 32,2% dei voti, con Psoe al 28,8%, e Vox al 16,2. Secondo questo rilevamento i popolari avrebbero tra i 129 e 134 seggi, mentre il partito di estrema destra tra il 44 e il 48 seggi e quindi insieme raggiungerebbero la maggioranza assoluta in Parlamento, secondo quanto riporta El Pais.