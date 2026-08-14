Otto anni fa il crollo del Ponte Morandi. Oggi, 14 agosto, il comune di Genova insieme ai parenti, ricorda le vittime del crollo del viadotto che causò la morte di 43 persone nel 2018.

Il programma istituzionale prevede l'inaugurazione di una mostra fotografica presso l'atrio di Palazzo Tursi e la replica straordinaria dello spettacolo "La traiettoria calante", programmata per le ore 20:30.

Alle ore 9:00, l'arcivescovo di Genova, Monsignor Marco Tasca, ha officiato la Santa Messa presso la chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, sita in via San Bartolomeo della Certosa, 15. Successivamente, la cerimonia commemorativa presso la Radura della Memoria, alla presenza della sindaca di Genova, Silvia Salis, del prefetto di Genova, Cinzia Torraco, del presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, e del viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, Edoardo Rixi, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La conclusione dell'evento è fissata per le ore 11:50. Al termine, la sindaca Silvia Salis terrà un punto stampa, trasmesso in diretta sulla pagina ufficiale del Comune di Genova.

Il piano di viabilità

In via W. Fillak, nel tratto tra l'intersezione con via Campi e quella con via Capello, vige il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 17:00 del 13 agosto alle ore 14:00 del 14 agosto, e il divieto di circolazione dalle ore 9:30 alle ore 12:30 del 14 agosto.

In via E. Porro, nel tratto compreso tra il civico 18 rosso e l'intersezione con via Fillak, nonché nell'area antistante le scale A, B e C del civico 11 e nei tratti a monte e a mare della Radura della Memoria, vige il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 17:00 del 13 agosto alle ore 14:00 del 14 agosto. Il divieto di circolazione in tale area è operativo dalle ore 07:00 alle ore 14:00 del 14 agosto. Contestualmente, nel tratto tra il civico 18 rosso e l'intersezione con via Capello, l'amministrazione ripristina il doppio senso di circolazione in regime di senso unico alternato a vista.

In via Campi, nel tratto tra il sottopasso ferroviario e l'intersezione con via Perlasca, vige il divieto di sosta con rimozione forzata sul lato mare dalle ore 17:00 del 13 agosto alle ore 14:00 del 14 agosto.

In via T. M. Canepari, sul lato ponente, nel tratto tra l'intersezione con via Benedetto Brin e l'intersezione con via San Bartolomeo della Certosa, vige il divieto di sosta dalle ore 17:00 del 13 agosto alle ore 14:00 del 14 agosto.

In via A. Vedovi, vige il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 17:00 del 13 agosto alle ore 14:00 del 14 agosto.