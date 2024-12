"Con il Brasiliano, purtroppo, abbiamo fallito". Giuseppe Cruciani, in apertura della puntata della Zanzara oggi 5 dicembre 2024, si sofferma su una notizia di cronaca, relativa all'arresto di Massimiliano Minnocci - noto sui social come Brasiliano - per violenze ai danni della fidanzata, che sarebbe stata picchiata con un bastone. Minnocci è stato spesso ospite della Zanzara e nella trasmissione è stato protagonista di scambi coloriti con David Parenzo.

"Molti si aspettano alcune parole dal sottoscritto, anche se non c'entro nulla, su quello che è accaduto con Massimiliano Minnocci detto il Brasiliano", dice Cruciani, chiamato in causa nel corso della giornata dai post di alcuni utenti su X. "Massimiliano è stato arrestato per aver rotto un braccio a bastonate ad una donna. La prima vittima è la ragazza, non c'è nemmeno bisogno di dirlo. Anzi, l'unica vittima. Noi abbiamo cercato di recuperare Massimiliano in tutti i modi, abbiamo cercato di fargli capire che doveva smetterla con la cocaina. Abbiamo ripetuto in 500mila modi che era necessario smettere. Abbiamo raccontato gli effetti devastanti della cocaina", aggiunge.

"Il Brasiliano ha sempre avuto la propensione a risolvere i litigi in un certo modo, non con le istituzioni. In questi anni ha cercato di reprimere questa tendenza. I social avevano esaltato il suo tentativo di uscire dall'illegalità, La Zanzara ha fatto in parte questa operazione di recupero. Io ci ho creduto veramente e ancora ci credo in parte. Purtroppo, abbiamo fallito. La cocaina e la violenza spesso sono più forti. Paghi quello che deve pagare, non è una vittima. La vittima è quella che ha preso le botte", conclude.