La finestra ricostruita di Rocca Salimbeni e un atleta della stessa corporatura di David Rossi per provare a fare chiarezza sul modo in cui l'ex capo della Comunicazione di Mps - morto dopo essere precipitato dal palazzo della banca a Siena il 6 marzo 2013 - è finito fuori cadendo poi nel vuoto: lunedì 28 settembre, al Foro Italico, avranno inizio le operazioni per la perizia disposta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Rossi e affidata ai consulenti, Robbi Manghi e Marco Nigrisoli, insieme al tenente colonnello Adolfo Gregori del Ris e con l'ausilio dei vigili del fuoco.

La Commissione di inchiesta, per la prima volta a marzo scorso nella relazione intermedia, ha escluso la tesi del suicidio avvalorando quella dell'omicidio aprendo la strada all'ipotesi di un'aggressione, una colluttazione e poi il volo dalla finestra; questa perizia punterà a chiarire "il tassello mancante", spiega all'Adnkronos il presidente Gianluca Vinci. Ossia come l'ex manager è finito fuori dalla finestra per poi cadere a terra in una posizione "molto particolare, con la faccia rivolta verso il muro e le braccia verso l'alto - osserva - Saranno fatte diverse ricostruzioni".

Il modo in cui è stato fatto cadere potrebbe aiutare, secondo la Commissione, a fare luce sul contesto dell'azione: "Servirà anche a chiarire se l'ex manager fosse o meno cosciente. E consentirà anche di capire la forza necessaria per quel tipo di operazione, quindi, quanti erano gli aggressori, se uno o più di uno, e la prestanza fisica necessaria".