La banca è a rischio? I conti sono al sicuro? Le domande e le risposte dopo il provvedimento nell'inchiesta sui controlli antiriciclaggio

Revolut commissariata in Italia sulla scia dell'indagine della procura di Milano. Secondo gli accertamenti, le falle nei sistemi di verifica della banca avrebbero consentito a soggetti indagati o condannati per gravi reati, anche di matrice mafiosa, di movimentare capitali per 76,5 milioni di euro. Risultato: amministrazione giudiziaria della durata di un anno nei confronti dell'istituto. Legittimo, per i clienti, porsi domande sui propri risparmi. Cosa succede al denaro e ai conti?

I soldi sono al sicuro?

A delineare il quadro provvede Altroconsumo, partendo dal dato di fondo: "Per chi ha un conto Revolut non cambia nulla nell’immediato: i risparmi restano tutelati e i servizi continuano a funzionare". "Chi ha un conto Revolut può stare tranquillo: il provvedimento del Tribunale di Milano non mette a rischio i risparmi dei clienti. L’amministrazione giudiziaria, infatti, non significa che la banca sia in difficoltà finanziarie o che stia per fallire. E' una misura che serve a correggere le criticità riscontrate nei sistemi di controllo, senza modificare le garanzie previste per i depositi bancari", spiega Altroconsumo. Questo significa che i soldi presenti sui conti continuano a essere tutelati come prima. "In particolare, resta valida la protezione del Fondo interbancario di tutela dei depositi, che in caso di insolvenza della banca garantisce fino a 100mila euro per depositante. Non c’è quindi motivo, sulla base del commissariamento, di correre a prelevare i propri risparmi o trasferirli presso un altro istituto".

Cosa devono fare i clienti?

Cosa devono fare adesso i clienti? Per Altroconsumo "non è necessario fare nulla di particolare. Il consiglio è di controllare le comunicazioni di Revolut, anche attraverso l’app e l’home banking, e rispondere a eventuali richieste di aggiornamento dei dati o di documentazione. E' utile anche conservare copia dei documenti inviati e delle comunicazioni ricevute. Chi utilizza Revolut come conto principale non deve spostare preventivamente lo stipendio, la pensione o gli addebiti ricorrenti. Una delle possibili conseguenze dell’amministrazione giudiziaria è il rafforzamento dei controlli antiriciclaggio. Revolut potrebbe quindi chiedere informazioni aggiuntive sia a chi vuole aprire un nuovo conto sia a chi è già cliente, per verificare che i dati siano aggiornati e che i movimenti di denaro siano coerenti con la situazione economica del correntista".

"Le richieste - sottolinea - possono riguardare l’attività lavorativa, il reddito o la provenienza dei risparmi. A seconda dei casi, la banca potrebbe chiedere buste paga, dichiarazioni dei redditi, estratti conto di altri istituti o documenti che giustifichino entrate straordinarie, come una donazione, un’eredità o la vendita di un immobile. Per alcune operazioni potrebbero essere necessari anche chiarimenti sulla provenienza e sulla destinazione del denaro. Si tratta di verifiche previste dalla normativa antiriciclaggio, che le banche devono effettuare anche sui clienti già acquisiti. Il consiglio è quindi di rispondere attraverso i canali ufficiali, rispettando i tempi indicati e conservando copia della documentazione inviata. In caso contrario, se la banca non riesce a completare le verifiche, potrebbero verificarsi limitazioni su alcune operazioni".

Il vademecum

Ecco dunque qualche consiglio per gestire il conto senza problemi. Per chi è già cliente Revolut, alcuni accorgimenti possono essere utili: mantenere aggiornati i propri dati personali e i documenti identificativi; conservare la documentazione che dimostra la provenienza di somme importanti; rispondere alle richieste di verifica attraverso i canali ufficiali della banca; conservare copia delle comunicazioni e dei documenti trasmessi; in caso di limitazioni del conto, chiedere chiarimenti sulle operazioni interessate e sui tempi previsti per la verifica.

"Chi utilizza Revolut - continua - come conto principale, per ricevere lo stipendio o pagare le spese ricorrenti, dovrebbe inoltre valutare come gestire eventuali temporanee difficoltà operative. I controlli antiriciclaggio sono necessari, ma devono essere effettuati nel rispetto dei diritti dei consumatori. E' importante che le eventuali richieste della banca siano chiare, proporzionate e motivate, senza creare inutili difficoltà ai clienti. Se dovessero verificarsi problemi nell’utilizzo del conto, il primo passo è chiedere chiarimenti alla banca e, se necessario, presentare un reclamo scritto, al quale Revolut deve rispondere entro 30 giorni. In caso di mancata risposta o di risposta insoddisfacente, è possibile rivolgersi all’Arbitro bancario finanziario".