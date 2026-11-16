Il caso Revolut potrebbe non essere soltanto una vicenda isolata, ma rappresentare un campanello d’allarme per l’intero settore delle banche digitali. La rapidità nell’apertura dei conti e l’innovazione tecnologica non possono andare a scapito dei controlli antiriciclaggio e della sicurezza del sistema finanziario. A sostenerlo, in un’intervista all’Adnkronos, è Marco Giorgino, professore ordinario al Politecnico di Milano e presidente Nedcommunity, l’associazione italiana degli amministratori indipendenti che esclude, tuttavia, la necessità di un ulteriore irrigidimento della regolamentazione europea:"le regole sono già molto stringenti. Il punto è garantire che vengano rispettate da tutti, senza eccezioni".

Professor Giorgino, scoppia il caso Revolut. Può essere circoscritto a una singola realtà oppure è la spia di un problema più ampio nei controlli per le banche digitali?

"Sicuramente il caso specifico ha una rilevanza molto importante, come stiamo vedendo in queste ore, ma credo che possa rappresentare una spia anche per l'intero mondo delle banche nate digitali, che sono cresciute molto velocemente per raggiungere una presenza significativa sul mercato. È quindi importante verificare che abbiano adempiuto correttamente a tutte le attività finalizzate ai controlli. Credo che sia un tema sul quale la vigilanza è molto attenta e che sta osservando con particolare attenzione. Speriamo che sia un caso isolato, ma certamente può rappresentare un segnale che induce ad approfondire anche altre situazioni".

Altre banche coinvolte nelle indagini avevano effettuato quasi 300 segnalazioni di operazioni sospette, mentre Revolut non ne avrebbe effettuata nessuna. È un problema di controlli o di procedure?

"Credo che sia sicuramente un problema di procedure e, di conseguenza, anche di controlli. Solitamente, infatti, i controlli vengono effettuati sulla base di procedure strutturate, disegnate e integrate nell'organizzazione e nelle attività della banca. Ma non è soltanto una questione di controlli e procedure. È anche un tema di cultura. Negli ultimi vent'anni abbiamo sviluppato una grande cultura del rischio, compreso quello operativo, all'interno delle banche e degli intermediari vigilati.Credo che anche le banche innovative, native digitali, debbano fare una riflessione su questo aspetto, affinché la cultura del rischio sia il più possibile sviluppata e radicata nelle loro organizzazioni".

Le banche digitali vengono scelte soprattutto per la velocità e la semplificazione delle procedure, in questo caso identificazione e norme antiriciclaggio sono state sacrificate.... può accadere?

"Assolutamente no. Non è normale e non può diventarlo. Il grande merito delle banche native digitali e delle banche tecnologiche è stato quello di accelerare l'innovazione anche nel sistema bancario tradizionale. Le banche tradizionali hanno potuto trarre importanti spunti dai loro modelli operativi per innovare i propri processi. Tuttavia, tutto questo non può mai avvenire a scapito della gestione dei rischi, della cultura dei controlli e della compliance. Le banche rappresentano la porta d'ingresso del denaro e della liquidità nel sistema finanziario. Per questo non possono esserci sconti: le regole devono essere uguali per tutti.Tutti gli intermediari devono prestare la massima attenzione all'identificazione della clientela e alla provenienza del denaro. Non possiamo assolutamente considerare normale che l'innovazione e la velocità dei servizi possano tradursi in una minore attenzione ai controlli|".

Revolut opera in Italia attraverso la succursale di una banca lituana autorizzata dalla Banca centrale europea. Il caso potrebbe evidenziare anche un problema di vigilanza a livello europeo?

"Francamente non credo. A livello europeo, sia la regolamentazione sia le attività di vigilanza hanno registrato negli anni un'evoluzione molto importante e hanno contribuito a rendere il sistema bancario europeo particolarmente sicuro, anche sotto questo profilo. Alcuni casi possono certamente andare in controtendenza rispetto a questo quadro generale. Proprio per questo è necessario approfondirne la conoscenza e intervenire con le opportune azioni correttive.Ma non credo che si possa mettere in discussione l'intero sistema di vigilanza europeo sulla base di singole situazioni".

C'è un rischio reputazionale ? Il caso Revolut potrebbe compromettere la fiducia dei risparmiatori nell'intero sistema delle banche digitali?

"Credo che un rischio reputazionale possa esserci, ma che sia gestibile e non rappresenti un problema irrisolvibile. Revolut è cresciuta molto ed è diventata una realtà importante per numero di clienti. Va ricordato, però, che in questo momento i clienti non sono esposti a rischi particolari legati alla vicenda, perché continuano a operare regolarmente sui propri conti. Per il cliente che è in regola e che ha effettuato correttamente tutte le procedure di identificazione, non vedo particolari problemi operativi. Certamente, però, si è accesa una spia. È un segnale che potrebbe riguardare l'intero settore delle banche fintech. Per questo ritengo che gli operatori debbano accelerare, qualora non lo abbiano già fatto, gli interventi necessari a dotarsi di sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi adeguati alla dimensione e alla complessità delle attività che svolgono".

Dopo il caso Revolut dobbiamo aspettarci un ulteriore irrigidimento delle regole per le banche digitali?

"Credo che sia molto importante che le autorità di vigilanza continuino, come stanno già facendo, a monitorare con attenzione le realtà bancarie potenzialmente più esposte a questi rischi.Non mi aspetto, invece, un ulteriore irrigidimento della regolamentazione, perché disponiamo già di regole molto stringenti.Le procedure di Know Your Customer, cioè di conoscenza e identificazione della clientela, così come quelle di prevenzione del riciclaggio, sono già particolarmente rigorose.Francamente, quindi, non credo sia necessario andare ulteriormente in questa direzione. Il punto centrale è assicurare l'effettiva applicazione delle regole esistenti".

Ma una regolamentazione sempre più stringente non rischia di penalizzare la competitività delle banche digitali e di frenare l'innovazione?

"Credo che il tema esista. È molto difficile conciliare innovazione e regolamentazione, perché i settori fortemente regolati sono anche quelli nei quali è più complesso innovare.Tuttavia, mi sembra di poter dire che negli ultimi anni siamo riusciti a trovare un equilibrio tra queste due dimensioni. Abbiamo un sistema bancario sicuro, nel quale le banche hanno comunque continuato a innovare e nel quale esiste spazio anche per nuovi operatori. L'importante è che questi ultimi rispettino esattamente le stesse regole previste per tutti gli altri intermediari. L'innovazione deve poter continuare, ma non può essere realizzata a scapito della sicurezza".

Che cosa deve sapere oggi un risparmiatore che, dopo il caso Revolut, sta valutando se affidare il proprio denaro a una banca digitale?

"Deve innanzitutto guardare alla solidità della banca e, quindi, alla sicurezza dei propri risparmi e del denaro depositato sul conto corrente. Credo che questo sia l'elemento più importante nella scelta di un intermediario. Successivamente, il cliente potrà valutare i costi, l'efficienza e la qualità del servizio offerto. In definitiva, anche per le banche fintech, così come per quelle tradizionali, i criteri di scelta devono rimanere gli stessi: solidità, sicurezza, convenienza ed efficienza"