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Allarmi bomba, nuova mail minacce alle scuole italiane: nessuna evacuazione

Il messaggio è firmato con le iniziali M.A., Mikhail ﻿Andropov, la stessa firma delle mail dei giorni scorsi: "L'esplosione avverrà tra 40 minuti"

- (Ipa)
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16 novembre 2026 | 12.02
Giorgia Sodaro
LETTURA: 1 minuti

Un nuovo invio di mail con minacce verso le scuole italiane. Al momento, in base alla direttiva del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, nessun istituto è stato evacuato. "Avete ignorato le nostre richieste, ed è un vero peccato - si legge nel testo della mail - Ho appena ricevuto l'incarico di piazzare e attivare un ordigno esplosivo nel vostro edificio. L'esplosione avverrà tra 40 minuti. È stato posizionato in modo tale che l'onda d'urto copra l'intero perimetro. Inoltre, in precedenza abbiamo reclutato un dipendente della vostra mensa, che ha mescolato al c e alle provviste una miscela tossica a base di azoturo di sodio e cianuro di potassio. E ricordate: tutte le vittime che moriranno sotto le macerie ricadranno sulla vostra coscienza. L'esplosivo è risultato così potente che sicuramente distruggerà l'intera strada. Buona fortuna".

La mail è firmata con le iniziali M.A., Mikhail ﻿Andropov, la stessa firma delle mail dei giorni scorsi.

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